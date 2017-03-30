Более 40 тысяч рублей зарабатывают старшие участковые полиции в Псковской области

13:09, 30 марта 2017, ПАИ

В Псковской области в среднем зарплата старшего участкового уполномоченного полиции превышает 40 тысяч рублей. Однако, в регионе не хватает 25 участковых, сообщил начальник УМВД России по региону Юрий Инстранкин, отвечая на вопросы депутатов Псковского областного Собрания на сессии 30 марта, где он выступал с отчётом о работе Управления в 2016 году. Он отметил, что всего в области работают 250 участковых, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Инстранкин отметил, что идти работать участковым люди не хотят из-за большой занятости этих сотрудников. «Например, в Цапельке участковый обслуживает 63% населения Стругокрасненского района, там есть вакансия. Спрашиваю, ищет ли он себе помощника, а он отвечает, что молодые ребята подходящие есть, но они говорят, что видят, сколько работы у участкового, и лучше пойдут на зарплату в 20 тысяч рублей в другое место», - рассказал начальник областного УМВД.

Он отметил, что вместе с прокуратурой провёл работу по сокращению количества материалов, которые отправляют для отработки уполномоченным. «Протяжённость обслуживаемых территорий у участковых большая, но всё есть: и транспорт, и горюче-смазочные материалы», - сказал Юрий Инстранкин.

По его словам, участковым приходится большое внимание уделять тем, кто находится под административным надзором, «потому что они вынашивают планы новых преступлений». «Пример тому – изнасилование 4-летней девочки в Пскове», - сказал докладчик и добавил, что такие граждане должны контролироваться 24 часа в сутки.

«Участковые днём и ночью разъезжают по участку», - подчеркнул Юрий Инстранкин.