0
13:45
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
13:39
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
11:18
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
10:03
В апреле в Псковской области температура воздуха превысит норму
21:33
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным
20:23
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
Еще новости
Общество

Более 40 тысяч рублей зарабатывают старшие участковые полиции в Псковской области

В Псковской области в среднем зарплата старшего участкового уполномоченного полиции  превышает 40 тысяч рублей. Однако, в регионе не хватает 25 участковых, сообщил начальник УМВД России по региону Юрий Инстранкин, отвечая на вопросы депутатов Псковского областного Собрания на сессии 30 марта, где он выступал с отчётом о работе Управления в 2016 году. Он отметил, что всего в области работают 250 участковых, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Юрий Инстранкин отметил, что идти работать участковым люди не хотят из-за большой занятости этих сотрудников.  «Например, в Цапельке участковый  обслуживает 63% населения Стругокрасненского района, там есть вакансия. Спрашиваю, ищет ли он себе помощника, а он отвечает, что молодые ребята подходящие есть, но они говорят, что видят, сколько работы у участкового, и лучше пойдут на зарплату в 20 тысяч рублей в другое место», - рассказал начальник областного УМВД.

Он отметил, что вместе с прокуратурой провёл работу по сокращению количества материалов, которые отправляют для отработки уполномоченным. «Протяжённость обслуживаемых территорий у участковых большая, но всё есть: и транспорт, и горюче-смазочные материалы», - сказал Юрий Инстранкин.

По его словам, участковым приходится большое внимание уделять тем, кто находится под административным надзором, «потому что они вынашивают планы новых преступлений». «Пример тому – изнасилование 4-летней девочки в Пскове», - сказал докладчик и добавил, что такие граждане должны контролироваться 24 часа в сутки.

«Участковые днём и ночью разъезжают по участку», - подчеркнул Юрий Инстранкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
30 марта 2017
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
30 марта 2017
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
В апреле в Псковской области температура воздуха превысит норму
30 марта 2017
В апреле в Псковской области температура воздуха превысит норму
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным
29 марта 2017
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным 4
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
29 марта 2017
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
29 марта 2017
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки

Идет загрузка...