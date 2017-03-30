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Глава Пскова принимает участие в собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России в Рыбинске

Глава Пскова Иван Цецерский принимает участие в очередном общем собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России (СГЦСЗР) в городе Рыбинске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Иван Цецерский является вице-президентом Союза.

Иван Цецерский подчеркнул, что съезд является хорошей площадкой для обмена опытом в части развития местного самоуправления. Он обозначил ключевым вопросом обеспеченность бюджетом полномочий на местах: «Люди хотят иметь хорошие дворы и дороги, фасады домов, поддержку школ и детских садов, молодежной политики и спорта. Сегодня любой муниципалитет Российской Федерации живет на те отчисления, которые приходят из бюджетов более высокого порядка. Мы оцениваем, что в перспективе эту проблему необходимо решать федеральным порядком».

На собрании к рассмотрению представлены вопросы реализации программ Фонда содействия реформированию ЖКХ в городах Союза, о капитальном ремонте и расселении аварийного жилого фонда в муниципальных образованиях СГЦСЗР в условиях действующих межбюджетных отношений.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы об инвестиционных рисках на территориях муниципальных образований, отчет о работе Союза за 2016 год, о планах на 2017 год, о сайте Союза. Представители Рыбинска поделятся опытом работы по эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с промышленными предприятиями города с организацией посещения объектов.

В работе собрания принимают участие руководители органов местного самоуправления муниципальных образований - членов СГЦСЗР, депутаты Государственной Думы ФС РФ, российские и межрегиональные союзы и ассоциации.

Напомним, Союз городов Центра и Северо-Запада России, основанный в 1990 году, объединяет 25 городов с населением около 6 миллионов жителей. Территория Союза простирается от Калининграда до Сыктывкара с запада на восток и от Нарьян-Мара и Архангельска до Владимира с севера на юг.

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