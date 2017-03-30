В Псковской области приняли законопроект о пенсиях муниципальным служащим

13:54, 30 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором чтении доработанный законопроект «О пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области». Об этом с заседания 8-й сессии Псковского областного собрания передаёт корреспондент Псковского агентства информации

Отметим, что законопроект разработан в целях приведения законодательства области в соответствие с федеральным законодательством, которыми предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста для муниципальных служащих до 65 лет, увеличение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет до 20 лет, а также устанавливается предельный возраст пребывания на муниципальной службе – 65 лет.

Приложением к закону установлены минимальные размеры пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области, где в сравнении с действующим в настоящее время законом области, дополнительно включена графа «30 лет и более» в связи с увеличением пенсионного возраста государственных гражданских служащих до 65 лет и повышением минимального стажа государственной службы, дающего право на получение пенсии за выслугу лет, до 20 лет.

В среднем предлагаемый к утверждению проектом закона минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной службы более 30 лет, больше минимального размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной службы более 25 лет, на 5-7% в зависимости от занимаемой должности. Общее количество муниципальных служащих, имеющих стаж более 30 лет - 125 человек.