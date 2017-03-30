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Культура

В псковской галерее «Цех» откроется выставка архитектора Сергея Михайлова

В Пскове в галерее «Цех» откроется выставка архитектора Сергея Михайлова. Открытие состоится 31 марта в 18:00. Вход свободный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Адреса» - так называется юбилейная выставка Сергея Петровича Михайлова – известного псковского архитектора, реставратора, художника и дизайнера. Человека, чья фантазия не знает границ, а энергии по превращению окружающего пространства в искусство хватило бы на целую арт-бригаду», - уточнили в пресс-службе.

Сергей Михайлов родом из Екатеринбурга. Работал в Сургуте, Свердловске, Смоленске, Черновцах, Гомеле, других городах. Но творческая судьба архитектора Михайлова навсегда связана с Псковом, городом, в котором выпускник МАРХИ решил провести пару дней проездом в Калининград, где и собирался обосноваться. А остался на всю жизнь, и первым домашним адресом Сергея Михайлова в Пскове стали третьи палаты Меншиковых на Романовой горке, в народе называемые «домом Марины Мнишек».

«Послужной список архитектора-реставратора определяется адресами изученных и восстановленных памятников. При вступлении в Союз архитекторов около 35 лет назад Сергей Петрович получил рекомендацию от самого Всеволода Смирнова, который и перечислил первые псковские адреса реставратора Михайлова: «… им обследовано более 150 памятников древнего зодчества, составлены проекты реставрации и восстановления памятников 17 в., ц. Варвары Великомученицы (г. Псков), исследованы усадьбы Н. А. Римского-Корсакова (д. Вечаша), усадьба Львовых, исследован древнейший памятник архитектуры 12 в. Собор Рождества Иоанна Предтечи в г. Пскове», - процитировали Смирнова в пресс-службе.

По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

На выставке в галерее «Цех» будут представлены не только архитектурные проекты Сергея Михайлова, но и рельефная иконопись, графика, экслибрисы, коллажи, эскизы.

Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13а  (административное здание за Псковским театром драмы). Выставка будет открыта до 18 апреля. Галерея открыта для посещения ежедневно с 16:00 до 19:00.

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