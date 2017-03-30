Перед судом предстанет житель Палкинского района, который потратил на такси и спиртное украденные у бабушки деньги

14:21, 30 марта 2017, ПАИ

32-летний житель Палкинского района предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РФ (заранее не обещанные приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в мае 2016 года обвиняемый находился в деревне Подсев Палкинского района, где узнал о том, что его сестра похитила денежные средства в размере 16 500 рублей у их престарелой бабушки. Будучи осведомленным о том, что денежные средства добыты преступным путем, обвиняемый взял их у своей сестры, после чего на сумму 7 тыс. 400 оплатил услуги такси, приобрел спиртное и передал часть денежных средств в долг своей сестре.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 175 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.