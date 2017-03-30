0
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
18:24
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
15:19
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
14:35
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
Еще новости
Происшествия

Перед судом предстанет житель Палкинского района, который потратил на такси и спиртное украденные у бабушки деньги

32-летний житель Палкинского района предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РФ (заранее не обещанные приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в мае 2016 года обвиняемый находился в деревне Подсев Палкинского района, где узнал о том, что его сестра похитила денежные средства в размере 16 500 рублей у их престарелой бабушки. Будучи осведомленным о том, что денежные средства добыты преступным путем, обвиняемый взял их у своей сестры, после чего на сумму 7 тыс. 400 оплатил услуги такси, приобрел спиртное и передал часть денежных средств в долг своей сестре.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 175 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 1
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
29 марта 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО) 1
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
29 марта 2017
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
27 марта 2017
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек

Идет загрузка...