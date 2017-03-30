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Общество

Депутаты одобрили перераспределение нагрузки между судьями Пскова

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили перераспределение нагрузки между судьями Пскова. Об этом с заседания 8-й сессии регионального парламента передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, что 6 мая 2016 года вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым заявления о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства РФ, отнесены к подсудности мировых судей.

В связи с этим на судебный участок № 38 Пскова, границы которого охватывают центральную часть города с большим количеством административных зданий, судебная нагрузка по состоянию за 3 квартала 2016 года превысила судебную нагрузку на судебных участках, охватывающих в большей степени периферийную часть города, почти в 2 раза.

Поэтому проект закона предлагает изменение границ судебного участка № 38 Пскова за счет отнесения части его территории к прилегающим судебным участкам №№ 27, 30 и 42. Так, на судебный участок № 38 за указанный период поступили 3 тысячи 174 дела, в то время, как на судебные участки №№ 27, 30 и 42 - 1 тысяча 586, 1 тысяча 580 и 1 тысяча 298 дел соответственно. Таким образом, соответствующее изменение границ данных судебных участков Пскова позволит перераспределить судебную нагрузку между ними, доведя ее до средней.

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