В Псковской области отменили универсальные электронные карты

13:59, 30 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили отмену универсальных электронных карт. На сессии 30 марта они решили привести законодательные акты региона, регулирующие организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию этих карт, в соответствие с федеральным законом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель начальника Государственного управления по информационной политике и связям с общественностью Олег Добрынин сообщил, что всего было изготовлено 1500 электронных карт, также пришлось приобрести оборудование для их выпуска, в итоге общие расходы на эти цели составили полмиллиона рублей.

Затем слово взял народный избранник Антон Минаков. Он напомнил, что в свое время предупреждал коллег о таком исходе и попросил представителей фракции «Единой России» впредь прислушиваться к оппозиции.

Председатель регионального парламента Александр Котов обратил внимание на то, что областной закон принимался в рамках федерального, который в настоящее время отменен.

В итоге представленный законопроект депутаты приняли в двух чтениях.