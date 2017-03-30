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Общество

В Псковской области отменили универсальные электронные карты

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили отмену универсальных электронных карт. На сессии 30 марта они решили привести законодательные акты региона, регулирующие организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию этих карт, в соответствие с федеральным законом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель начальника Государственного управления по информационной политике и связям с общественностью Олег Добрынин сообщил, что всего было изготовлено 1500 электронных карт, также пришлось приобрести оборудование для их выпуска, в итоге общие расходы на эти цели составили полмиллиона рублей.

Затем слово взял народный избранник Антон Минаков. Он напомнил, что в свое время предупреждал коллег о таком исходе и попросил представителей фракции «Единой России» впредь прислушиваться к оппозиции.

Председатель регионального парламента Александр Котов обратил внимание на то, что областной закон принимался в рамках федерального, который в настоящее время отменен.

В итоге представленный законопроект депутаты приняли в двух чтениях.

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