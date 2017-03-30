Должностные лица муниципалитетов Псковской области смогут составлять протоколы на нарушителей
В Псковской области должностным лицам, которые осуществляют муниципальный финансовый контроль, дали право составлять протоколы по факту нарушений, предусмотренных законом региона об административных правонарушениях. Соответствующие поправки статью 4.1 регионального закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» утвердили депутаты Псковского областного Собрания 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Этими поправками закон области приводится в соответствие с федеральным законодательством, а именно Кодексом об административных нарушениях РФ и законом о Счётной палате РФ. Внесённые в них поправки дают право на составление протоколов об административных правонарушениях должностным лицам органов местного самоуправления. При этом перечень таких лиц устанавливается законами субъектов Российской Федерации.