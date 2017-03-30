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Общество

Прокурор Великих Лук призвал коллег заниматься профилактикой суицидов среди подростков, а не «бить по хвостам»

«Задача прокуратуры – предотвратить попытки суицида на стадии профилактической работы», - заявил прокурор Великих Лук Александр Елгин. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города, об этом он заявил на межведомственном совещании по вопросу профилактики самоубийств среди несовершеннолетних 30 марта.

«В данной работе по предотвращению суицидов прокуратуре и правоохранительным органам отводится главенствующая роль, – отметил Александр Елгин – Наша задача – предотвратить такие факты на профилактической стадии, а не «бить по хвостам». На сегодняшнем совещании обсуждается действительно серьезнейшая проблема, и в своем выступлении я буду говорить о том, какие мы видим пути ее решения именно с точки зрения профилактики. Могу сказать, что со стороны органов прокуратуры постоянно проводится разъяснительная работа в школах и других учебных учреждениях города, на собраниях с родителями мы настоятельно обращаем их внимание на любые проявления неадекватного поведения со стороны подростков».

Он подчеркнул, что прокуратура строго контролирует проверки, которые проводят органы предварительного расследования. «В обязательном порядке выясняются причины и условия совершения таких фактов. Не для кого ни секрет, что такой путь для себя выбирают подростки из неблагополучных семей, из неполных семей, в некоторых случаях имеет место неразделенная любовь, тяжелые обстоятельства. Моя задача как прокурора – предотвратить такие факты на корню».

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