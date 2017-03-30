Депутаты областного Собрания отклонили поправки в закон «О региональном маткапитале»

14:40, 30 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания не приняли проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Псковской области «О региональном материнском капитале», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 8-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 30 марта.

Законопроект предлагал установить возможность использовать средства регионального материнского капитала в полном объеме или по частям на оплату обследования, лечения, мероприятий по реабилитации, санаторно-курортное лечение ребенка (детей) и (или) матери, отца (усыновителя). Напомним, размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Напомним, накануне комитет Собрания по труду и социальной политике предложил законопроект отклонить.

Один из авторов законопроекта, депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак, спросил у председателя комитета по труду Виктора Антонова, как он лично относится к данному законопроекту. Виктор Антонов отметил, что с огромным уважением относится к инициативе, но комитет посчитал, что данный проект закона нужно отклонить.

Олег Брячак пояснил, что предлагается сделать так, чтобы материнский капитал принёс в семью максимальную пользу, и попросил поддержать инициативу.

Виктор Антонов заявил, что речь идет о том, на кого тратить деньги: на детей или родителей. «Мы не обижаем родителей, детей», - сказал он и напомнил, что деньги выделяются на другие цели. Также было отмечено, что все дети сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, по мнению Алексея Севастьянова, этот «опасный» законопроект может спровоцировать шарлотанов, которые «лечат водой, по телевизору, по фотографии». Он спросил коллег, не принесет ли это вреда.

Член фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова напомнила, что маткапитал задумывался для того, чтобы повысить рождаемость. «На мой взгляд, здоровье семьи прямым образом сказывается на улучшении демографиеской ситуации, когда женщина может родить ребенка», - добавила она.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов уточнил, что ряд обозначенных в законопроекте услуг можно получить бесплатно либо с компенсацией. «Средства материнского капитала нужно расходовать рационально», - считает он.

Наталья Тудакова спросила, почему нельзя дать псковским семьям возможность выбрать подходящее медицинское учреждение, не стоять в очереди и получить медицинскую помощь в нужный момент.

«Основной принцип нашего здравоохранения и педиатрии - это бесплатность», - подключилась к дискусии главврач Островской районной больницы Ирина Богачева и добавила, что педиатрия должна оставаться бесплатной.

«Это классика! Когда есть кровь, слезы, дети, больные – тогда очень хорошо чувствует себя оппозиция», - подвел итог дискуссии Виктор Антонов. «Приходите все на комитет. Есть еще подобные предложения, которые можно обсуждать долго и нудно», - призвал он коллег. «Мы же предлагаем: назовите хоть одного ребенка, которому отказали!» - добавил депутат, подчеркнув, что в Псковской области на данный момент детская смертность «как в Японии, как в Европе». «Это очень низкий показатель. Зачем обманывать?» - спросил парламентарий.

В итоге депутатское большинство не поддержало проект закона.