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Экономика

Ипотечный портфель псковского филиала Россельхозбанка увеличился на 60%

По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель псковского филиала Россельхозбанка увеличился на 60%, прирост показателя составил 935 млн рублей. В прошлом году филиал банка выдал на приобретение жилья 365 кредитов на общую сумму 420 млн рублей. С начала 2017-го  выданы 44 ипотечных кредита на сумму более 52 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В марте текущего года Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Сейчас, с учетом оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья, можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75% годовых. Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05% годовых.

«Мы убеждены, что снижение Россельхозбанком ипотечных ставок позволит сделать приобретение жилья более выгодным для жителей псковского региона», – отметил директор филиала банка Александр Тихомиров.

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