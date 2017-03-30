2
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
16:36
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности

Лидер псковских молодогвардейцев, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова поддержала инициативу молодёжи Пскова участвовать в процедуре предварительного голосования «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Это здорово, когда молодые люди стремятся к социальной активности и проявляют желание не только высказывать собственное мнение и критиковать власть, но активно и конструктивно участвовать в политическом процессе и заниматься полезной деятельностью в выборных органах, начиная со своего города и региона. Для наших молодогвардейцев участие в предварительном голосовании – это настоящая школа публичности, которая поможет им проявить себя, показать своё умение общаться с людьми и грамотно вести избирательную кампанию. Я уверена, что ребята будут использовать полученные знания в партийном проекте «Кандидат», а также в семинарах, которые проводит молодежный избирательный штаб», - прокомментировала Лидия Драгунова  подачу заявлений активистами регионального отделения на участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от «Единой России»  в депутаты Псковской городской Думы.

Лидия Драгунова отметила, что за всю историю МГЕР более 15 тысяч молодогвардейцев стали депутатами муниципальных центров.

Напомним, что приём заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. На сегодняшний день оргкомитет зарегистрировал 45 человек, из них четверо – члены регионального отделения «Молодой Гвардии».

Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9  с 28 февраля до 28 апреля по будним дням с 9:00 до 18:00.

Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения. Ответственный за приём документов – Дмитрий Мартюшов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8-(8112)-72-02-95.

Напомним, с полным списком участников предварительного голосования можно ознакомиться на сайте предварительного голосования www.pg.er.ru.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 2
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 4
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 41
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6

Идет загрузка...