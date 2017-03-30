Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности

14:49, 30 марта 2017, ПАИ

Лидер псковских молодогвардейцев, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова поддержала инициативу молодёжи Пскова участвовать в процедуре предварительного голосования «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Это здорово, когда молодые люди стремятся к социальной активности и проявляют желание не только высказывать собственное мнение и критиковать власть, но активно и конструктивно участвовать в политическом процессе и заниматься полезной деятельностью в выборных органах, начиная со своего города и региона. Для наших молодогвардейцев участие в предварительном голосовании – это настоящая школа публичности, которая поможет им проявить себя, показать своё умение общаться с людьми и грамотно вести избирательную кампанию. Я уверена, что ребята будут использовать полученные знания в партийном проекте «Кандидат», а также в семинарах, которые проводит молодежный избирательный штаб», - прокомментировала Лидия Драгунова подачу заявлений активистами регионального отделения на участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от «Единой России» в депутаты Псковской городской Думы.

Лидия Драгунова отметила, что за всю историю МГЕР более 15 тысяч молодогвардейцев стали депутатами муниципальных центров.

Напомним, что приём заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. На сегодняшний день оргкомитет зарегистрировал 45 человек, из них четверо – члены регионального отделения «Молодой Гвардии».

Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9 с 28 февраля до 28 апреля по будним дням с 9:00 до 18:00.

Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения. Ответственный за приём документов – Дмитрий Мартюшов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8-(8112)-72-02-95.

Напомним, с полным списком участников предварительного голосования можно ознакомиться на сайте предварительного голосования www.pg.er.ru.