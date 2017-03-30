Около 50 снарядов и мин найдены в Стругокрасненском районе

14:34, 30 марта 2017, ПАИ

30 марта в Стругокрасненском районе производилось обезвреживание 47 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В деревне Феофилова Пустынь были найдены пять 37-миллиметровых и десять 76-миллиметровых артснарядов, восемь 50-миллиметровых минометных мин, граната Ф-1.

Остальные взрывоопасные предметы были обнаружены в деревне Комарино: семь 45-миллиметровых артснарядов и шестнадцать 82-миллиметровых минометных мин.