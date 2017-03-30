Глава региональной Счетной палаты назвала некорректными высказывания Олега Брячака в адрес аудиторов

14:53, 30 марта 2017, ПАИ

Председатель региональной Счётной палаты Марина Хохлова назвала некорректными высказывания депутата Олега Брячака в адрес аудиторов, передаёт с заседания 8-й сессии Псковского областного Собрания корреспондент Псковского агентства информации.

Таким образом Марина Хохлова отреагировала на реплику парламентария о том, что она не владеет информацией о нарушениях в расходовании бюджетных средств, лицах виновных в нарушениях, и о наказаниях, которые они понесли. Она также подчеркнула, что Счётная палата накануне сессии предоставила в Собрание отчёт о деятельности за 2016-й год, поэтому каждый депутат имел возможность ознакомиться с представленными суммами нарушений и результатами проверок.

Марина Хохлова пояснила депутату, что Счётная палата провела 87 контрольных мероприятий, поэтому на каждом из них «не представляется возможным остановиться». «Выносились и представления, и предписания. Если мы усматривали признаки правонарушений, то для правовой оценки направляли материалы в правоохранительные органы. В 51% случаев материалы направлены в прокуратуру области. Так, по результатам этих проверок составлено 10 протоклов об административных правонарушениях за грубое нарушение бухгалтерского учёта, неисполнение предписаний Счётной палаты», - уточнила председатель Счётной палаты.

Марина Хохлова отметила, что основные нарушения, зафиксированные в результате проверок, связаны с незаконным, неправомерным использованием средств, другая часть связана с их неэффективным использованием, обнаружено также и нецелевое использование средств на сумму в 3 тысячи рублей.