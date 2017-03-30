0
16:36
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
15:50
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
14:32
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
13:45
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
13:39
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Еще новости
Общество

ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы

Псковское агентство информации и Псковская областная филармония проводят конкурс, посвященный 43-му Фестивалю русской музыки, который пройдет в Пскове 21-26 апреля.

Три победителя конкурса смогут получить по 2 билета на любое из следующих событий фестиваля: гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области (21 апреля), опера «Не только любовь» в постановке «Санктъ-Петербургъ Опера» (22 апреля), концерт группы «Калинов Мост» (23 апреля), выступление «Трио Старостина» (24 апреля).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Итоги розыгрыша билетов будут подведены 14 апреля в 15:00. Победителей определят из числа участников с помощью «генератора случайных чисел», - специального приложения для «ВКонтакте» Random.app.

С полной программой Фестиваля русской музыки в Пскове можно ознакомиться здесь>> 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
30 марта 2017
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
30 марта 2017
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
30 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
30 марта 2017
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 1
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
30 марта 2017
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества

Идет загрузка...