ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы

15:14, 30 марта 2017, ПАИ

Псковское агентство информации и Псковская областная филармония проводят конкурс, посвященный 43-му Фестивалю русской музыки, который пройдет в Пскове 21-26 апреля.

Три победителя конкурса смогут получить по 2 билета на любое из следующих событий фестиваля: гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области (21 апреля), опера «Не только любовь» в постановке «Санктъ-Петербургъ Опера» (22 апреля), концерт группы «Калинов Мост» (23 апреля), выступление «Трио Старостина» (24 апреля).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Итоги розыгрыша билетов будут подведены 14 апреля в 15:00. Победителей определят из числа участников с помощью «генератора случайных чисел», - специального приложения для «ВКонтакте» Random.app.

С полной программой Фестиваля русской музыки в Пскове можно ознакомиться здесь>>