«Горячая линия» по предварительному голосованию «Единой России» заработала в Пскове

15:04, 30 марта 2017, ПАИ

Получить ответы на вопросы о процедуре регистрации участников предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты Псковской городской Думы можно по телефону «горячей линии» (8112) 72-02-95. Она работает в будние дни с 10:00 до 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Напомним, что приём заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. На сегодняшний день оргкомитет зарегистрировал 45 человек.

Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9 по будним дням с 28 февраля до 28 апреля с 9:00 до 18:00.

Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения. Ответственный за приём документов – Дмитрий Мартюшов.