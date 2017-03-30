0
16:36
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
15:50
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
14:32
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
13:45
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
13:39
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Еще новости
Общество

Псковские НКО будут получать государственную поддержку на срок не менее двух лет

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) будут получать меры государственной поддержки на срок не менее двух лет. Такие изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты регионального парламента на очередной сессии 30 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Изменения в закон Псковской области приняты с целью приведения его в соответствие с федеральным. Ранее срок предоставления государственной поддержки социально ориентированным НКО прописан в законе не был.

Также в одну из статей добавлен пункт, согласно которому государственные организации, осуществляющие телерадиовещание, и печатные издания могут бесплатно предоставлять эфирное время, печатные площади и размещать материалы о деятельности некоммерческих организаций в Интернете.

Кроме того, органы государственной власти могут содействовать в организации профессиональной подготовки и повышении квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО, а также в проведении обучающих, научных и практических мероприятий. Ранее закон предполагал только предоставление субсидии организациям на возмещение затрат на обучение и переподготовку сотрудников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
30 марта 2017
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
30 марта 2017
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
30 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
30 марта 2017
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 1
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
30 марта 2017
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества

Идет загрузка...