Псковские НКО будут получать государственную поддержку на срок не менее двух лет

15:18, 30 марта 2017, ПАИ

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) будут получать меры государственной поддержки на срок не менее двух лет. Такие изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты регионального парламента на очередной сессии 30 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Изменения в закон Псковской области приняты с целью приведения его в соответствие с федеральным. Ранее срок предоставления государственной поддержки социально ориентированным НКО прописан в законе не был.

Также в одну из статей добавлен пункт, согласно которому государственные организации, осуществляющие телерадиовещание, и печатные издания могут бесплатно предоставлять эфирное время, печатные площади и размещать материалы о деятельности некоммерческих организаций в Интернете.

Кроме того, органы государственной власти могут содействовать в организации профессиональной подготовки и повышении квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО, а также в проведении обучающих, научных и практических мероприятий. Ранее закон предполагал только предоставление субсидии организациям на возмещение затрат на обучение и переподготовку сотрудников.