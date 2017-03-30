Ещё пять видеокамер установят в псковских лесах в этом году

15:24, 30 марта 2017, ПАИ

В этом году в лесах Псковской области установят ещё пять видеокамер. Они появятся в Невельском, Гдовском и Себежском лесничествах. Об этом сообщил начальник отдела государственной лесной охраны Государственного комитета Псковской области по природопользованию Виктор Клементьев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Клементьева, в настоящее время на вышках операторов сотовой связи установлены 87 видеокамер, по которым отслеживается обстановка в лесах. Он подчеркнул, что когда заработают ещё 5 камер, то охват территорий видеонаблюдением превысит 90% и «медвежьих углов останется по минимуму». Выступающий также рассказал, что информация с камер передается на видеостену в диспетчерском пункте.

Виктор Клементьев подчеркнул, что схема обнаружения лесных пожаров в Псковской области отработана и оттачивается из года в год. Кроме видеонаблюдения, по его словам, для обнаружения возгораний используется патрулирование, также осмотр территорий ведётся при помощи вертолёта «Robinson», который будет использоваться и в этом году. «Также мы надеемся на информацию от граждан по лесным пожарам», - добавил начальник отдела государственной лесной охраны.

Он напомнил, что начало пожароопасного сезона в этом году в Псковской области объявлено с 24 марта и обусловлено это погодными условиями: поля оголились и начались бесконтрольные палы. «Думаю, по началу пожароопасного сезона мы стали одними из первых в Северо-Западном федеральном округе», - сказал Виктор Клементьев.

Он добавил, что в прошлом году средняя площадь лесного пожара в регионе была около 1 га. Всего зафиксировали 72 очага.