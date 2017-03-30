Олег Брячак считает, что на месте Михаила Гавунаса может оказаться каждый

15:32, 30 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака «О временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по оценке ущерба по уголовному делу № 120122790016», и не дали согласие на создание комиссии. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 8-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 30 марта.

«Каждый из нас может оказаться на месте того человека, который сейчас находится в изгнании», - обратился Олег Брячак к депутатам, подразумевая экс-вице-спикера областного Собрания Михаила Гавунаса, в настоящее время объявленного в международный розыск и скрывающегося в Израиле.

Напомним, уголовное дело № 120122790016 касается хищения государственных средств. В его рамках расследуется, в том числе, деятельность в Псковской области Михаила Гавунаса. Олег Брячак уже вносил на рассмотрение областного Собрания данную инициативу, однако затем отозвал ее.