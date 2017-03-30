Олег Брячак считает, что на месте Михаила Гавунаса может оказаться каждый
Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака «О временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по оценке ущерба по уголовному делу № 120122790016», и не дали согласие на создание комиссии. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 8-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 30 марта.
«Каждый из нас может оказаться на месте того человека, который сейчас находится в изгнании», - обратился Олег Брячак к депутатам, подразумевая экс-вице-спикера областного Собрания Михаила Гавунаса, в настоящее время объявленного в международный розыск и скрывающегося в Израиле.
Напомним, уголовное дело № 120122790016 касается хищения государственных средств. В его рамках расследуется, в том числе, деятельность в Псковской области Михаила Гавунаса. Олег Брячак уже вносил на рассмотрение областного Собрания данную инициативу, однако затем отозвал ее.