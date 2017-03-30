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Культура

Андрей Турчак вручил награды и премии работникам культуры

30 марта в выставочном зале Псковского музея-заповедника состоялось вручение наград и премий администрации региона за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Андрей Турчак поздравил собравшихся от имени администрации области и от себя лично с прошедшими праздниками. «Сегодня в этом зале собралась семья единомышленников, тех, кому не безразлично, как разививается сфера культуры в нашем регионе», - сказал он.

Глава региона напомнил, что сегодня на заседании колегии госкомитета по культуре будут озвучены итоги его работы за 2016 год. В частности, по его словам, наступила активная фаза подготовки к проведению Ганзейских дней в Пскове в 2019 году, и речь идет идет не только о реконструкции объектов культурного наследия, но и о развитии сферы культуры в целом. «Какие бы ремонты мы не делали, какие бы объекты мы не открывали, за этим всем стоят люди», - отметил А. Турчак и поблагодарил присутствующих за чуткое отношение к делу.

Затем он вручил благодарность президента РФ директору Великолукского драмтеатра Валентине Зандер, благодарности министра культуры РФ — директор Опочецкого районна центра культуры Галине Евдокимовой, артисту Великолукского драмтеатра Игорю Николаеву. Кроме того, ряд работников культуры получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации Псковской области. Среди награжденных также оказались директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, им Андрей Турчак вручил памятные подарки.

После этого глава региона перешел к награждению победителей конкурса на премии администрации области за лучшие произведения в области литературы, архитектуры, журналистики, музыкального и изобразительного искусства, сохранения объектов культурного наследия. В частности, был отмечен коллектив авторов -  сотрудников издания «Комсомольская правда» в Пскове (Ирина Потапова, Евгений Павленков, Юлия Сурикова, Анна Пууманн) за проект «Псковский дневник памяти» и коллектив авторов - сотрудников филиала ФГУП «ВГТРК» (Марина Михайлова, Денис Алексеев, Дмитрий Шерстнев) за телевизионный документальный фильм «Иоанн Крестьянкин. Дворец праведника».

В свою очередь вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко сказал: «В этот постпраздничный день от всех депутатов поздравляю вас с Днем работника культуры». Он подчеркнул важность их инициатвы, энергии и творчества, поблагодарил за труд и вручил грамоты и благодарности ПОС.

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