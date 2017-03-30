За последнюю декаду марта в Псковской области было зарегистрировано 15 палов травы

15:38, 30 марта 2017, ПАИ

За последнюю декаду марта в Псковской области было зарегистрировано 15 палов травы, сообщил сегодня, 30 марта, на пресс-конференции в редакции «Псковской правды» заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Владимира Якунина первый пал был зарегистрирован 20 марта.

Представитель МЧС отметил, что с 13 марта в регионе проходит операция «Антипал». К административной ответственности за несанкционированное сжигание сухой травы уже привлекли трех человек: 2 в Опочецком и 1 в Локнянском районе. Для физических лиц размер штрафа составляет от полутора до двух тысяч рублей.

Владимир Якунин рекомендовал владельцам земельных участков обезопасить себя, выкосив сухую траву и убрав все, что может гореть на участке. А владельцам участков, расположенных у лесов, по его словам, необходимо в обязательно порядке отделять свой участок от леса с помощью окапывания.