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Культура

За несколько лет в Псковской области восстановили 63 Дома культуры

30 марта губернатор Псковской области Андрей Турчак провел встречу с председателем Государственного комитета по культуре Жанной Малышевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подводя итоги работы в 2016 году, Жанна Малышева сказала: «Мы были единомышленниками с муниципалитетами. Стояла задача реализации национальной государственной культурной политики на территории Псковской области. Я думаю, что мы справились с этой задачей очень достойно, потому что мы выполнили показатели практически по всем направлениям. Государственная программа Псковской области реализована в полном объеме».

Глава региона попросил рассказать «про сельскую культуру». «Мы же с вами первыми начали эту программу, еще не было никаких федеральных инициатив в этой части. Поддержка сельских Домов культуры, ремонт, реконструкция — вы с этим пришли на эту должность. Помните?» - обратился он к руководителю комитета.

Жанна Малышева назвала это одной из приоритетных задач и доложила, чо с 2014 года по 2017-й объем вложений в эту сферу составил порядка 200 млн рублей, «вопреки существующим новым экономическим условиям». «Пусть не так быстро, как нам хотелось бы, но, тем не менее, мы движемся вперед», - сообщила она.

«Сколько Домов культуры удалось восстановить?» - уточнил Андрей Турчак. Жанна Малышева ответила, получилось обновить порядка 63 объектов.

«А география?» - продолжил губернатор. «Мы занимаем такую политику: во всех муниципалитетах, каждый год мы выполняем какие-либо мероприятия. Либо это капитальные ремонты, текущие, или это укрепление материально-технической базы. Здесь мы, конечно, активно привлекаем к нашим средствам средства федерации», - сказала глава комитета по культуре.

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