Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF

15:50, 30 марта 2017, ПАИ

Псковское предприятие разрабатывает программное обеспечение для системы видеонаблюдения Всемирного фонда дикой природы. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра региона Олег Черней на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Аналогов этому программному обеспечению нет в мире», - подчеркнул Олег Черней.

Он отметил, что Псковская область по количеству видеокамер, которые наблюдают за ситуацией в лесах, занимает третье место в стране. Впереди – только Московская и Ленинградская области. «Но, возможно, когда мы поставим дополнительные 5 камер, то какой-то из этих регионов и обгоним», - подчеркнул Олег Черней и добавил, что тогда охват видеонаблюдением составит 95%.

Он рассказал, что камеры «смотрят» примерно на 25 километров вдаль, всё оборудование - высокого разрешения. Как только появляется задымленность, камера останавливается и делает отметку на карте, оператор обращает внимание на это место. Есть возможность и ручного управлениями камерами.

«Мы пытаемся довести систему охраны лесов до такой степени, чтобы она управлялась без помощи человека, в том числе, внедряя беспилотники», - заключил Олег Черней.