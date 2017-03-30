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Общество

Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF

Псковское предприятие  разрабатывает программное обеспечение для системы видеонаблюдения Всемирного фонда дикой природы. Об этом рассказал  директор Противопожарного лесного центра региона Олег Черней на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  «Аналогов этому программному  обеспечению нет в мире», - подчеркнул Олег Черней.

Он отметил, что Псковская область по количеству видеокамер, которые наблюдают за ситуацией в лесах, занимает третье место в стране. Впереди – только Московская и Ленинградская области. «Но, возможно, когда мы поставим дополнительные 5 камер, то какой-то из этих регионов и обгоним», - подчеркнул Олег Черней и добавил, что тогда охват видеонаблюдением составит 95%.

Он рассказал, что  камеры «смотрят» примерно на 25 километров вдаль, всё оборудование - высокого разрешения. Как только появляется задымленность, камера останавливается и делает отметку на карте, оператор обращает внимание на это место. Есть возможность и ручного управлениями камерами.

«Мы пытаемся довести систему охраны лесов до такой степени, чтобы она управлялась без помощи человека, в том числе, внедряя беспилотники», - заключил Олег Черней.

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