В июне в Псковской области ожидается повышенное количество осадков

16:29, 30 марта 2017, ПАИ

2017 год не будет кардинально отличаться от прошлого, лишь в июне ожидается повышенное количество осадков. Такой прогноз озвучил директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней 30 марта на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

О. Черней отметил, что ежегодно идет уменьшение уровня воды в грунте. «Поэтому год мы прогнозируем сложным, несмотря на то, что особой жарой он отличаться не будет», - сказал он.

Руководитель Противопожарного центра региона также добавил, что подготовка к нынешнему сезону началась с конца сентября.