Пётр Алексеенко и Анатолий Тиханов вошли в Попечительский совет Фонда капремонта

15:56, 30 марта 2017, ПАИ

В ходе 8-й сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление о направлении своих представителей в состав Попечительского совета Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Парламентским контролем за деятельностью Фонда займутся заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Пётр Алексеенко и член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Анатолий Тиханов.

Напомним, Попечительский совет регионального оператора осуществляет надзор за деятельностью регионального оператора, принятием органами управления регионального оператора решений и обеспечением их исполнения, использованием средств регионального оператора, соблюдением региональным оператором законодательства.

Попечительский совет регионального оператора осуществляет свою деятельность на общественных началах.

