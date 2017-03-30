0
16:36
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
15:50
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
14:32
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
13:45
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
13:39
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Еще новости
Общество

Пётр Алексеенко и Анатолий Тиханов вошли в Попечительский совет Фонда капремонта

В ходе 8-й сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление о направлении своих представителей в состав Попечительского совета Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Парламентским контролем за деятельностью Фонда займутся заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Пётр Алексеенко и член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Анатолий Тиханов.

Напомним, Попечительский совет регионального оператора осуществляет надзор за деятельностью регионального оператора, принятием органами управления регионального оператора решений и обеспечением их исполнения, использованием средств регионального оператора, соблюдением региональным оператором законодательства.

Попечительский совет регионального оператора осуществляет свою деятельность на общественных началах.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
30 марта 2017
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
30 марта 2017
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
30 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
30 марта 2017
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 1
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
30 марта 2017
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества

Идет загрузка...