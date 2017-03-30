Депутаты Псковского облсобрания поддержали обновление состава Молодёжного парламента

16:16, 30 марта 2017, ПАИ

Ротацию членов Молодёжного парламента поддержали Псковского областного Собрания на 8-й сессии 30 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Диана Бондальер и Ирина Гулько, вошедшие в состав Молодёжного парламента от ЛДПР и активно участвовавшие в его работе, покинули парламент в связи с назначением на должности государственной службы, требующие отказа от членства в политической партии. По предложению руководящего органа регионального отделения ЛДПР Диану Бондальер и Ирину Гулько в Молодёжном парламенте заменят Артём Васильев и Николай Романов.

Новые кандидатуры партийных молодых парламентариев представлены также ещё тремя парламентскими фракциями: «Единой Россией», «Справедливой Россией» и КПРФ. Из состава Молодёжного парламента выведены Сергей Петров, Анна Кучеровская, Максим Николаев и Николай Сосновский. На их место придут Дмитрий Яковлев («Единая Россия»), Иван Толкачёв («Справедливая Россия»), Константин Иванов и Кирилл Геворгян (КПРФ).

Ротация, инициированная советом Молодёжного парламента, связана с низкой активностью исключённых членов – молодые люди никак не проявили себя, не посещали заседания, некоторые из них так и не получили удостоверение члена Молодёжного парламента.

По этой причине Молодёжный парламент покидают Сергей Титов и Дарья Яблочкина – они вошли в состав по итогам конкурсной процедуры. В соответствии с Положением о Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов освободившиеся места заняли участники отбора, зачисленные в кадровый резерв и набравшие и наибольшие баллы по итогам конкурса: Марина Можайкина и Дмитрий Филиппов.