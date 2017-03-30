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Общество

За три года в сферу культуры и туризма Псковской области было привлечено почти 10 миллиардов

За последние три года в сферу культуры и туризма Псковской области из разных источников было привлечено почти 10 миллиардов рублей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с итогового заседания коллегии Государственного комитета Псковской области по культуре, об этом заявил губернатор региона Андрей Турчак.

«Мы были первыми кто стал уделять внимание развитию культуры на селе», - подчеркнул он, и напомнил, что уже 4 года работает программа ремонт сельских Домов культуры, отремонтированы в общей сложности 63 ДК. Отметил, что строятся и новые Дома культуры. Глава региона также напомнил, что идет работа по капремонту драмтеатра в Великих Луках, в 2016 году открылись кинотеатры в Порхове и Себеже, планируется открытие еще 6 кинотеатров в райцентрах.

Губернатор отметил, что вызывает тревогу ситуация, связанная с предстоящей реставрацией ансамбля Псковского кремля. Но выразил надежду, что удастся не допустить ошибок в этом вопросе.

Андрей Турчак также рассказал, что в 2016 году на 19% вырос турпоток в наш регион. отметил, что в области открываются новые гостиницы, рестораны, и туркластер «Псковский» признан Минкультом одним из самых успешных в России.

«За всеми нашими успехами стоят конкретные люди. Поэтому это не только выполнение дорожных карт Минкульта, но и внимание к тем людям, которые беззаветно преданы своему делу», - заключил он.

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