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Общество

Администрация города: Прошлогодняя листва в Пскове должна быть убрана до 10 апреля

Прошлогодняя листва в Пскове должна быть убрана до 10 апреля. Такая задача поставлена на совещании с управляющими компаниями в адрес подрядчиков, работающих по муниципальным контрактам, и управляющих организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Работа должна быть проведена как в рамках месячника по уборке города, так и для соблюдения правил пожарной безопасности. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы за истекшие сутки в Пскове зафиксированы 6 палов травы, в том числе и на участках с неубранными листьями», - отметил начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Антон Ляугминас и подчеркнул, что уборка песка с проезжих частей, тротуаров и во дворах также является приоритетной задачей.

Исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов, перед совещанием совершивший рабочий выезд по осмотру территорий района Завокзалья, улицы Лепешинского и городской больницы, отметил, что предприятия и организации, которые получили от городских властей письма с просьбой провести уборку прилегающих зон, начали откликаться: «До официального старта месячника многие наводят порядок. Например, гаражный кооператив в районе улиц Песочной и Лепешинского собрал сухую листву и мусор, отдельные предприятия торговли позаботились об уборке. Однако в частном секторе вопрос стоит остро». Сергей Гаврилов призвал жителей частного сектора навести порядок у своих домов.

На совещании была озвучена информация, что в течение апреля муниципальная комиссия будет совершать выезды на территории предприятий и организаций всех форм собственности с целью контроля исполнения постановления главы Пскова «О мерах по благоустройству, санитарному содержанию и озеленению территории города Пскова в весенне-летний период».

Вопрос от жительницы дома №7 по улице Карбышева также обсудили на совещании: псковичка обратилась к и. п. главы Пскова Сергею Гаврилову с просьбой разобраться, почему у нее из-под крана в последние дни периодически идет вода бурого цвета. Специалисты «Горводоканала» пояснили, что причиной стало разность давления в насосе подачи воды в период отключения электроэнергии, связанного с резким ветром. В настоящий момент в районе Псковкирпич жалоб от населения нет, оборудование работает в штатном режиме.

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