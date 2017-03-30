Депутаты областного Собрания выступили за возможность отказаться от нормативов на ОДН

16:17, 30 марта 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания (ПОС) выступают за внесение поправок в Жилищный кодекс РФ, которые позволят жителям многоквартирных домов самим выбирать форму оплаты за ресурсы, потреблённые на общедомовые нужды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС, соответствующий проект федерального закона, разработанный группой парламентариев Государственной Думы, единогласно поддержали псковские депутаты.

Законопроект, который до рассмотрения в нижней палате российского парламента проходит обсуждение в регионах, разработан в целях совершенствования порядка исчисления размера платы за содержание жилого помещения на оплату холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электроэнергии, потребляемых для содержания и использования общего имущества в многоквартирном доме (ОДН).

С 1 января 2017 году размер расходов на общедомовые нужды исчисляется исходя из нормативов, установленных в каждом субъекте РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в ряде регионов возникли случаи, когда фактическое потребление коммунальных ресурсов на ОДН, определяемое разницей между показаниями общедомового прибора учёта и суммой показаний индивидуальных приборов учёта, оказывается значительно ниже норматива. Причина - в завышенных нормативах.

Среди регионов, где установленные нормативы являются чрезмерно высокими, в связи с чем произошло существенное увеличение размера платы за ОДН, депутаты Госдумы называют Псковскую область.

Законопроект предлагает предоставление общему собранию собственников права определять своим решением размер потреблённых ресурсов по показаниям общедомового прибора учёта. В домах, где такое решение собственниками не принято, включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива.

Согласно информации, опубликованной на сайте Государственной Думы РФ, проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме) включён в календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на 12 апреля.