До полумиллиона гостей прибудут на Ганзейские дни в Псков

16:51, 30 марта 2017, ПАИ

До полумиллиона гостей из 16 стран прибудут на Ганзейские дни в Псков в 2019 году. Об этом 30 марта на заседании коллегии Госкомитета Псковской области по культуре сообщила его руководитель Жанна Малышева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева упомянула также о том, что в силу приграничного положения Псковская область реализует несколько международных проектов, также налажено взаимодействие с представителями народностей и общин.

Председатель комитета отметила активные гастроли псковских театральных коллективов и попросила оказать помощь в вопросе обеспечения транспортом. По её словам, ведётся работа по повышению квалификации сотрудников учреждений культуры: в прошлом году порядка 3 тыс. 200 человек повысили свой уровень знаний. Однако, по мнению Жанны Малышевой, этого недостаточно, так как необходимо обеспечить преемственность поколений работников культуры. По её словам, есть возможность получить «усиленную квоту по целевому набору в Институт культуры в Санкт-Петербурге».