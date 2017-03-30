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Общество

В Псковской области планируется создать круглосуточный кризисный центр для родителей и подростков


В Псковской области планируется создать круглосуточный кризисный центр для родителей и подростков. Как сообщили Псковскому агентств уинформации в пресс-службе администрации Великих Лук, об этом Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова заявилав ходе межведомственного совещания по вопросу профилактики суицидов среди несовершеннолетних.

Она отметила, что по статистическим данным, суицидальных попыток среди подростков на территории региона немного. «Говорить, что это происходит повально, не совсем правильно. Но если эта тема зазвучала, ее необходимо обсуждать, ведь наша задача – бороться с причинами, а не с последствиями данной проблемы, – отметила она. – Нужно заниматься профилактикой. Именно поэтому сейчас разрабатывается межведомственный механизм взаимодействия всех органов субъектов профилактики. Также сейчас мы разрабатываем кризисный круглосуточный центр, в котором будут работать психологи и психиатры, и который будет действовать на всю область. Туда может обратиться как ребенок, так и родители, и педагоги, в случае, если будет выявлен факт суицидальной попытки».

Напомним, что межведомственное совещание в Великих Луках прошло под председательством руководителя управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Сахарова. Также в нем приняли участие первый заместитель главы города Сергей Гусев, и. о. главы администрации города Любовь Романова, руководители и специалисты территориальных органов Роскомнадзора и Роспотребнадзора, руководители региональных органов МВД, прокуратуры и Следственного комитета, главы муниципальных районов Псковской области, начальники муниципальных управлений образования Псковской области, председатели и ответственные секретари районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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