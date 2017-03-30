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Культура

В 2016 году учреждения Театрально-концертной дирекции Псковской области посетили 127 тысяч зрителей

В 2016 году учреждения Театрально-концертной дирекции Псковской области провели 775 мероприятий, которые посетили 127 тысяч зрителей, в Великолукском драмтеатре побывали 45 тысяч человек. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева на заседании коллегии комитета 30 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева доложила, что в регионе работают 395 культурно-досуговых учреждений, 2 тыс. 174 клубных формирований (на 59 больше, чем в прошлом году). Она отметила, что наблюдается положительная динамика и подчеркнула, что учреждения культуры стали привлекательнее после проведенной реконструкции.

По ее словам, на сегодня в области работают 755 учреждений культуры, которые провели более 70 тысяч мероприятий, их посетили 1 млн 420 тыс. зрителей. В прошлом году на 14% увеличилось количество музейных посещений, там побывали 758 тысяч человек. Всего действуют 26 музеев, в которых насчитывается более 612 тысяч единиц хранения.
Жанна Малышева подчеркнула, что сохранены все приоритетные направления культурной политики.

Отдельно она отметила, что посещаемость Изборска выросла на 42%. В продолжение темы председатель комитета сообщила, что в 2016 году была открыта обновленная экспозиция Музея истории города Печоры, а в Военно-историческом музее-заповеднике, расположенном в Островском районе, начал работу Центр памяти и славы. Что касается Пушкинского заповедника, то его в минувшем году посетили 423 тысячи человек.

Далее руководитель комитета рассказала о сети библиотек, всего их - 310. В 2016 году число читателей составило 367 тысяч человек, то есть, 51% населения региона, что на 9% больше по сравнению с 2105-м. При этом, заметила Жанна Малышева, количество новых книг уменьшилось на 21%, электронный каталог увеличился на 106,4 тыс. экземпляров. Она констатировала, что это связано с уменьшением финансирования библиотек из федерального бюджета на пополнение печатного фонда, и попросила губернатора Андрея Турчака рассмотреть вопрос об увеличении лимитов при обсуждении проекта бюджета на 2018 год.

Также глава комитета по культуре рассказала, что в Псковской области сформирована система поддержки одаренных детей. Она подчеркнула, что все меры их поддержки нужно сохранить и добавила, что более 65 тысяч детей охвачены социально-культурной деятельностью.

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