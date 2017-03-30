0
16:36
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
15:50
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
14:32
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
13:45
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
13:39
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Еще новости
Общество

8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города

Очередной «Тур по новостройкам» пройдёт в Пскове 8 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».

Участники тура посетят жилые комплексы  «Европа» (Венская, 2) и «Пятый элемент» (на Инженерной, 118 и Труда, 60). Автобус отвезёт участников в новые  дома, где большая часть квартир ещё ждёт своих хозяев.

Экскурсию проведут представители компании-застройщика. Они расскажут о планировках квартир, материалах, которые использовались при строительстве. Сопровождающие ответят на вопросы о благоустройстве дворов, планах на дальнейшее строительство, подробно расскажут о скидках и способах оплаты, выгодных предложениях.

Чтобы стать участником тура необходимо записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Старт - в 11:00 от редакции издания: улица Пароменская, дом 21/33.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
30 марта 2017
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
30 марта 2017
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
30 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
30 марта 2017
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 1
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
30 марта 2017
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества

Идет загрузка...