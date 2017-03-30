8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города

16:36, 30 марта 2017, ПАИ

Очередной «Тур по новостройкам» пройдёт в Пскове 8 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».

Участники тура посетят жилые комплексы «Европа» (Венская, 2) и «Пятый элемент» (на Инженерной, 118 и Труда, 60). Автобус отвезёт участников в новые дома, где большая часть квартир ещё ждёт своих хозяев.

Экскурсию проведут представители компании-застройщика. Они расскажут о планировках квартир, материалах, которые использовались при строительстве. Сопровождающие ответят на вопросы о благоустройстве дворов, планах на дальнейшее строительство, подробно расскажут о скидках и способах оплаты, выгодных предложениях.

Чтобы стать участником тура необходимо записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Старт - в 11:00 от редакции издания: улица Пароменская, дом 21/33.