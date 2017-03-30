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В Пскове незаконно получившему миллион медработнику грозит до 6 лет тюрьмы

В Пскове  суд рассмотрит уголовное дело по обвинению заведующего одним из районных  учреждений  здравоохранения в хищении имущества путем обмана в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в 2015 году житель Порховского района с целью получения единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам предоставил фиктивные документы  в соответствующие органы региона.

В результате мошеннических действий обвиняемого ему была перечислена выплата в размере одного миллиона рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

С целью возмещения причиненного государству ущерба  наложен арест на приобретенное преступным путем имущество  обвиняемого в размере свыше 1,1 миллиона  рублей.
 

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