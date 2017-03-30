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Политика

Псковское облсобрание решило не указывать президенту

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 марта не поддержали инициативу фракции «Справедливая Россия» обратиться к президенту РФ с предложением расширить категории лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат за уход за нетрудоспособными гражданами. Такие выплаты предусмотрены Указом главы государства № 1455 от 26 декабря 2006 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соавтор инициативы депутат Наталья Тудакова напомнила, что в соответствии с Указом президента, с 1 июля 2008 года выплату в 1 тыс. 200 рублей за уход за нетрудоспособными гражданами -престарелыми и инвалидами первой группы – могут получать неработающие трудоспособные лица.  

Необходимость внесение изменений в документ Наталья Тудакова объяснила тем, что граждане всячески пытаются обойти этот Указ и оформляют выплату на фиктивных лиц  - «асоциальных элементов», студентов.   «Мы бы хотели внести изменения в действующую  формулу и добавить в получатели неработающих пенсионеров, которые по факту и осуществляют уход за гражданами», - сказала она.

Депутат от ЛДПР Антон Минаков уточнил у авторов инициативы, не потребуется ли дополнительных средств из областного бюджета в случае внесения изменений в Указ. Наталья Тудакова ответила, что деньги на эти цели выделяются из федерального бюджета.  

Председатель комитета Собрания по труду и социальной политике Виктор Антонов сообщил, что члены его комитета не поддержали представленный документ.  Такое же заключение дали и члены комитета парламента по бюджету, финансам и налоговой политике, заявил его председатель Борис Полозов, но заметил, что проблема, о которой идёт речь, всё же существует.   Однако, сказал он, в том варианте, в котором подготовили предложение справедливороссы, оформлять выплаты друг на друга смогут живущие вместе пожилые супруги и «тогда никакого Пенсионного фонда не хватит».  «На комитете один из авторов этой инициативы согласился с тем, что документ нуждается в доработке», - проинформировал коллег Борис Полозов.

Антон  Минаков уточнил, готовы ли авторы переписать своё обращение. «Готовы, - ответила Наталья Тудакова. – Если надо, давайте добавим эмоций от Собрания».  

Виктор Антонов обратил внимание на то, что речь идёт не о федеральном законе. А об Указе президента. «С нашей стороны было бы не корректно президенту подсказывать, какой указ писать: тот или этот. У него же были свои мотивы, когда он готовил этот Указ. Было бы правильнее, если бы мы внесли поправку в существующий закон, а он не один», -заявил депутат.

Парламентарий от КПРФ Пётр Алексеенко на примере своей семьи рассказал, как  нарушается Указ президента.  «Недавно мой сын был студентом и по фиктивному договору получал 400 рублей, это было для него хорошее подспорье. Не так давно мать была категорией, когда нужен опекун. Она отдавала 200 рублей», - признался депутат.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что у граждан есть право выбора – помощь они могут получать не только по Указу президента, но и  через центры соцзащиты.  Он согласился с Виктором Антоновым, что всё же следует урегулировать обсуждаемый вопрос через изменение действующего законодательства, а не Указа президента.

В итоге инициативу справедливороссов поддержали 11 депутатов, 13 - были против, 19 – не стали голосовать.

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