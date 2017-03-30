В Псковской области увеличилась средняя зарплата работников учреждений культуры

17:00, 30 марта 2017, ПАИ

В 2015-2016 годах средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Псковской области увеличилась на 22,8%, муниципальных - на 29%. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева на заседании коллегии комитета 30 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладывая о выполнении указов президента, Жанна Малышева рассказала, что в полном объеме выполнены 15 показателей, а по 5 план перевыполнен. В частности, исполнение такого целевого показателя «дорожной карты», как средняя зарплата, в сфере культуры составило 102,6%. По ее словам, Псковская область заняла 34 место в РФ по соотношению средней зарплаты работников учреждений культуры со средней зарплатой в регионе.

«Основной задачей было не допустить снижения достигнутого размера заработной платы в сфере культуры, сейчас необходимо увеличить ее на 19,2%», - отметила руководитель комитета.