0
16:36
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
15:50
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
14:32
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
13:45
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
13:39
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Еще новости
Общество

Около 600 тысяч туристов побывали в Псковской области в 2016 году

Около 600 тысяч туристов побывали в Псковской области в 2016 году, что на 19% больше, чем в 2015 году. Об этом 30 марта на заседании коллегии Госкомитета Псковской области по культуре сообщила его руководитель Жанна Малышева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Жана Малышева отметила, что с 2011 года этот показатель демонстрирует стабильный рост.

Председатель комитета также добавила, что в прошлом году состоялось подписание соглашения с Российским союзом туриндустрии по реализации пилотного проекта «Живые уроки» в рамках среднего и профессионального образования.

«Впереди у нас большая работа с муниципалитетами, потому что на Псковской земле находятся более 5 тысяч памятников. В каждом муниципалитете есть точки, которые можно брать в разработку», - подчеркнула Жанна Малышева и добавила, что «необходимо быть самодостаточными и заявляться во все существующие программы». «Впереди реставрация Порховской крепости», - сообщила она и выразила надежду, что в ближайшей перспективе на эти цели будут выделены средства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
30 марта 2017
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
30 марта 2017
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
30 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
30 марта 2017
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 1
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
30 марта 2017
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества

Идет загрузка...