Около 600 тысяч туристов побывали в Псковской области в 2016 году

17:19, 30 марта 2017, ПАИ

Около 600 тысяч туристов побывали в Псковской области в 2016 году, что на 19% больше, чем в 2015 году. Об этом 30 марта на заседании коллегии Госкомитета Псковской области по культуре сообщила его руководитель Жанна Малышева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Жана Малышева отметила, что с 2011 года этот показатель демонстрирует стабильный рост.

Председатель комитета также добавила, что в прошлом году состоялось подписание соглашения с Российским союзом туриндустрии по реализации пилотного проекта «Живые уроки» в рамках среднего и профессионального образования.

«Впереди у нас большая работа с муниципалитетами, потому что на Псковской земле находятся более 5 тысяч памятников. В каждом муниципалитете есть точки, которые можно брать в разработку», - подчеркнула Жанна Малышева и добавила, что «необходимо быть самодостаточными и заявляться во все существующие программы». «Впереди реставрация Порховской крепости», - сообщила она и выразила надежду, что в ближайшей перспективе на эти цели будут выделены средства.