В Себежском районе осужденные-повара сдали выпускной экзамен

17:07, 30 марта 2017, ПАИ

12 осужденных исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, сдали выпускной квалификационный экзамен по профессии повара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Курс обучения длился 72 часа. За это время мастера производственного обучения преподали осужденным теоретический курс длительностью 36 учебных часов, столько же часов ушло на практические занятия.

Обучение осужденных-поваров столовой стало возможно благодаря заключенному ранее контракту исправительного учреждения с Опочецким индустриально-педагогическим колледжем. Преподаватели этого учебного заведения и возглавили экзаменационную комиссию, в состав которой вошли также представители руководства исправительного учреждения.

По итогам двухдневного экзамена, который совмещал в себе два теоретических вопроса и один практический, все осужденные получили свидетельства государственного образца.

По словам начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ИК-3 Сергея Воробьева, полученная осужденными специальность не только позволила повысить профессиональные навыки, но и поможет трудоустроиться после освобождения из мест лишения свободы.

В ведомстве добавили, что обучение осужденных профессии повара запланировано во всех исправительных учреждениях Псковской области.