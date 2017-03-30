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Общество

В Себежском районе осужденные-повара сдали выпускной экзамен

12 осужденных исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, сдали выпускной квалификационный экзамен по профессии повара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Фото пресс-службы ведомства

Курс обучения длился 72 часа. За это время мастера производственного обучения преподали осужденным теоретический курс длительностью 36 учебных часов, столько же часов ушло на практические занятия.

Обучение осужденных-поваров столовой стало возможно благодаря заключенному ранее контракту исправительного учреждения с Опочецким индустриально-педагогическим колледжем. Преподаватели этого учебного заведения и возглавили экзаменационную комиссию, в состав которой вошли также представители руководства исправительного учреждения.

По итогам двухдневного экзамена, который совмещал в себе два теоретических вопроса и один практический, все осужденные получили свидетельства государственного образца.

По словам начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ИК-3 Сергея Воробьева, полученная осужденными специальность не только позволила повысить профессиональные навыки, но и поможет трудоустроиться после освобождения из мест лишения свободы.

В ведомстве добавили, что обучение осужденных профессии повара запланировано во всех исправительных учреждениях Псковской области.

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