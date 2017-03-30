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Культура

Виктор Остренко обозначил проблему удаленности учреждений культуры от райцентров

Удаленность многих учреждений культуры от районных центров Псковской области мешает участию детей в различных мероприятиях, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко на заседании коллегии регионального комитета по культуре 30 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению парламентария, этот вопрос требует внимания и подготовки отдельных инициатив для поддержки транспортной инфраструктуры.

Виктор Остренко поблагодарил администрацию области за то, что программы в сфере культуры не претерпели серьёзных изменений, и отметил, что в этом году регион вступает в федеральный проект поддержки сельских Домов культуры.

Также зампредседателя ПОС поддержал инициативу по поводу необходимости укомплектования библиотечных фондов, но предложил рассмотреть возможности их информатизации, в частности, в рамках реконструкции областной библиотеки. На это губернатор Андрей Турчак заметил: «Электронная библиотека - это хорошо, но ничто не заменит живую книгу». Он согласился, что фонд нужно обновлять.

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