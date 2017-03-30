Заместитель гендиректора ФИСП: Псковская область развивается в сфере сохранения объектов культуры и привлечении инвестиций

17:34, 30 марта 2017, ПАИ

Псковская область динамично развивается в сфере сохранения объектов культурного наследия и привлечения инвестиций, заявил заместитель генерального директора Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга Александр Семёнов. Об этом с заседания коллегии Госкомитета Псковской области по культуре передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Семёнова, в этом году фонд приступит к реконструкции памятников федерального значения, расположенных в Псковской области. Речь, в частности, идёт о Музейном квартале, Покровской башне и Кремле. Первые работы начнутся в мае-июне. Всего в рамках проекта на реконструкцию, например, Покровского угла и Кремля планируется получить более 3 млрд рублей.

«Главное для нас — люди. На Псковской земле замечательные специалисты: и в администрации, и среди работников музейной сферы, и в театре», - отметил Александр Семёнов.