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Губернатор поручил произвести перерасчёт зарплат работников культуры Псковской области

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил первому заместителю губернатора Вере Емельяновой, своему заместителю — начальнику Государственного финансового управления Татьяне Бариновой совместно с председателем Государственного комитета Псковской области по культуре Жанной Малышевой произвести перерасчет заработных плат работников культуры региона, выплаченных в 2017 году. Такую задачу глава региона поставил в четверг, 30 марта, на коллегии Госкомитета по культуре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«В первом квартале 2017 года произошло снижение зарплат работников культуры областного и муниципального звена. Это не может вызывать никакого оптимизма. Мы должны соблюдать непременное правило: зарплата не должна снижаться. Поэтому перерасчет должен быть произведен и средства должны быть доведены до учреждений», — заявил Андрей Турчак.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время областные власти совместно с профсоюзами будут обсуждать вопрос индексации заработных плат работников культуры. Такая встреча намечена на 6 апреля. «Зарплата работников бюджетной сферы должна индексироваться, вопросов в этой части не возникает», — резюмировал он.

По мнению главы региона, важнейшей темой развития сферы культуры региона также является работа с кадрами в разрезе оценки их творческой деятельности. В настоящее время, по решению губернатора, прорабатывается вопрос о введении стимулирующей выплаты работникам культуры, имеющим звание «народный».

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