Александр Васильев разбирался с проблемой обеспечения псковичей лекарственными препаратами

17:49, 30 марта 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев и лидер движения «Убитые дороги» в рамках региональной недели встретился с псковичами и обсудил проблемные вопросы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На приём Александру Васильеву пришли пять псковичей. В число проблем, которые волнуют жителей областного центра, вошли: благоустройство дворовых территорий; спорные вопросы, связанные с нарушением зоны застройки и необходимостью оборудования рекреационных площадок.

Также активист-общественник просил народного избранника предпринять усилия по внесению в федеральное законодательство норм, регулирующих предоставление субсидии инвалидам с военными травмами на приобретение автотранспорта, а также учитывать в проектах, касающихся благоустройства территории, доступность для людей с ограниченными возможностями.

Один из острых вопросов касался обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан, в частности, больных сахарным диабетом.

По всем вопросам, поступившим от псковичей, депутат направит запросы в соответствующие органы и приняты меры по их решению.