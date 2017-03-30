0
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
16:36
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Александр Васильев разбирался с проблемой обеспечения псковичей лекарственными препаратами

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев и лидер движения «Убитые дороги» в рамках региональной недели встретился с псковичами и обсудил проблемные вопросы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На приём Александру Васильеву пришли пять псковичей. В число проблем, которые волнуют жителей областного центра, вошли: благоустройство дворовых территорий; спорные вопросы, связанные с нарушением зоны застройки и необходимостью оборудования рекреационных площадок.

Также активист-общественник просил народного избранника предпринять усилия по внесению в федеральное законодательство норм, регулирующих предоставление субсидии инвалидам с военными травмами на приобретение автотранспорта, а также учитывать в проектах, касающихся благоустройства территории, доступность для людей с ограниченными возможностями.

Один из острых вопросов касался обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан, в частности, больных сахарным диабетом.   

По всем вопросам, поступившим от псковичей, депутат направит запросы в соответствующие органы и приняты меры по их решению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 2
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 4
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 41
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6

Идет загрузка...