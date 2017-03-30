3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста

18:04, 30 марта 2017, ПАИ

3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма журналиста ГТРК «Псков» Никиты Ефимова «Довмонт» (12+). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции телеканала.

«Довмонт» - историко-документальный фильм о жизни великого псковского князя. Довмонт - небесный покровитель и защитник Пскова, талантливый полководец и опытный воин, не проигравший ни одного сражения. Он прославленный князь, правивший Псковом 33 года. Дольше на Псковской земле не властвовал никто. Что о нём известно и почему псковского святого и благоверного князя Довмонта на своей исторической родине называют предателем и цареубийцей? В фильме корреспондент разбирается, где факты, а где легенды и мифы», - отметили в редакции.

3 апреля картину покажут в 13:30, 6 апреля - в 8:30, 8 апреля - в 10:30, 9 апреля - в 12:30.