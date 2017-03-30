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Общество

Вопросы финансирования сельских поселений обсудили жители юга Псковской области с депутатом Госдумы

28 и 29 марта в городе Великие Луки, поселках Локня и Бежаницы прошли встречи с депутатом Государственной Думы РФ  от Псковской области Александром Козловским. В них участвовали руководители местных отделений «Единой России» Локнянского, Бежаницкого, Куньинского, Пустошкинского районов, представители Фонда «Земляки» и движения «Свое!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский поблагодарил присутствующих за поддержку и доверие, оказанные ему на выборах. «Работая в Государственной Думе, я выполняю наказы избирателей, ваши наказы, поступившие во время избирательной кампании. Надеюсь, что будем и дальше часто встречаться для решения проблемных вопросов» - отметил он.

Александр Козловский сообщил, что работает в составе комитета Госдумы по экономической политике, инновационной деятельности и предпринимательству, и добавил, что направления работы этого комитета ему, как промышленнику, очень знакомы. Парламентарий особо отметил, что намерен регулярно проводить встречи в городах и районах Псковской области, особенно важна для него обратная связь, чтобы понимать какие поправки законодательства будут полезны для региона.

Широкое обсуждение на встречах вызвали вопросы, касающиеся водоснабжения и водоотведения, финансирования сельских поселений, проблем с мобильной и стационарной связью, субсидирование сельскохозяйственных предприятий, трудности, возникающие при применении ФЗ № 44 муниципальными и государственными предприятиями.

Александр Козловский уделил особое внимание работе фонда «Земляки», рассказал о программах, которые действуют в Псковской области, и выделил те, которые направлены на улучшение жизни населения. Примером работы таких программ, отметил депутат,  являются строительство Дома культуры в полке Бежаницы, которое стало возможным благодаря участию в областной программе, ремонт сельских клубов. Он отметил, что, принимая участие в той или иной программе, можно решить конкретные проблемы, которые возникают на местах в районах области.

Руководители местных исполнительных комитетов партии рассказали о проблемах, которые волнуют жителей районов - это и недостаточное количество средств для ремонта дорог, о необходимости благоустройства мест отдыха, о недостаточном охвате мобильной связью мелких населенных пунктов и других вопросов.

В финале встречи Александр Козловский напомнил, что он настроен на работу с населением именно в форме диалога, всегда открыт для предложений и сообщил, что в каждом районе будут работать его помощники на общественных началах, для максимально удобной связи между депутатом и его избирателями.

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