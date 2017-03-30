0
22:16
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
21:22
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
20:21
В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд
16:36
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
15:50
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
14:32
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
Еще новости
Общество

ГИБДД не будут объединять с другими полицейскими подразделениями

Министерство внутренних дел (МВД) России не планирует объединять ГИБДД с другими полицейскими подразделениями. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Волк подчеркнула, что распространенная в некоторых СМИ информация об объединении ряда полицейских подразделений не соответствует действительности, передает ТАСС. 27 марта «Фонтанка.ру» сообщила о возможном расформировании ГИБДД. По версии информационного портала, в министерстве внутренних дел решили объединить Госавтоинспекцию и патрульно-постовую службу.

Напомним, накануне был уволен начальник ГИБДД генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов. Этой отставке предшествовала масштабная ведомственная проверка Госавтоинспекции, по итогам которой к руководству ГИБДД были предъявлены серьезные претензии. Вопрос о преемнике господина Нилова пока остается открытым.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
30 марта 2017
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
30 марта 2017
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд
30 марта 2017
В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
30 марта 2017
8 апреля для псковичей организуют экскурсию по двум жилым комплексам города
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
30 марта 2017
Псковские разработчики пишут программу для системы видеонаблюдения WWF
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
30 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова

Идет загрузка...