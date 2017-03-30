ГИБДД не будут объединять с другими полицейскими подразделениями

19:30, 30 марта 2017, ПАИ

Министерство внутренних дел (МВД) России не планирует объединять ГИБДД с другими полицейскими подразделениями. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Волк подчеркнула, что распространенная в некоторых СМИ информация об объединении ряда полицейских подразделений не соответствует действительности, передает ТАСС. 27 марта «Фонтанка.ру» сообщила о возможном расформировании ГИБДД. По версии информационного портала, в министерстве внутренних дел решили объединить Госавтоинспекцию и патрульно-постовую службу.

Напомним, накануне был уволен начальник ГИБДД генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов. Этой отставке предшествовала масштабная ведомственная проверка Госавтоинспекции, по итогам которой к руководству ГИБДД были предъявлены серьезные претензии. Вопрос о преемнике господина Нилова пока остается открытым.