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Общество

Латвийский отряд «интернет-эльфов» закрылся из-за «троллей»

Автору идеи о создании интернет-«эльфов», бывшему чиновнику МИД Латвии Ингмару Бисениексу пришлось закрыть свою группу в Facebook из-за травли со стороны «троллей». Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Baltnews.

Ранее в Латвии появилась группа интернет-пользователей, которые называли себя «отрядом эльфов» — в противоположность так называемым «троллям», публикующим в комментариях и соцсетях негативные провокационные заявления, которые, по мнению чиновника, выставляют Латвию страной-неудачницей.

Бисениекс пояснил, что уже в первый день к его группе стали присоединяться первые добровольцы. Поскольку она была публичной, то каждый мог увидеть, кто состоит в ней. В сети начали издеваться над присоединившимися. Тогда Бисениекс решил закрыть группу.

«Если кто-то согласен честно писать публично под своим именем, то пожалуйста. Но мы не можем требовать этого от всех», — сказал он в интервью радиостанции Baltkom.

По мнению Бисениекса, суть «эльфов» не в том, чтобы открыто спорить и порицать троллей, а в том, чтобы «нести свет» — публиковать комментарии, которые «будут повышать уровень знаний» читателя. «Эльфы», поясняет автор инициативы, это обычные люди с достаточным уровнем образования, которые разбираются в политике. Он добавил, что «школьников в группу не берут».

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