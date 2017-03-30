Депутат Госдумы Александр Козловский на «Школе кандидата» поделился опытом участия в федеральной избирательной кампании

19:56, 30 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках состоялось очередное занятие «Школа кандидата», в котором принял участие депутат Госдумы Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россиия».

Занятия в «Школе кандидата» нацелены на подготовку слушателей, желающих принять участие в выборах, грамотно выстроить свою предвыборную кампанию. Программа рассчитана на два месяца и предусматривает лекции, семинары и мастер-классы, обучающие кандидатов навыкам проведения дебатов, агитации и общения с избирателями. Уже в этом мае слушателям школы предстоит принять участие в процедуре предварительного голосования, которая предполагает публичные выступления и непосредственное общение с избирателями.

Об основных слагаемых успешного публичного выступления Александр Козловский рассказал участникам занятия и провёл на эту тему мастер-класс.

«Год назад я сам участвовал в дебатах, а потом в ходе своей избирательной кампании провел более четырехсот встреч с жителями области. И каждую такую встречу можно было сравнить с самыми напряженными дебатами: были и критические выступления, и острые вопросы от публики. В процессе такого общения с избирателями есть очень много нюансов, которыми я и поделился со слушателями. Первое, что я посоветовал, - тщательно готовиться к каждому выступлению, заранее писать тексты, хорошо изучать темы, на которые собираетесь говорить. Ведь вам будут задавать вопросы, и не всегда они будут комфортными. У вас есть возможность отказаться от ответа, но лучше этого не делать. Важным моментом при общении с аудиторией является и то, насколько хорошо оратор сумеет справиться со своим волнением. Волнение тяжело преодолевается. Кто-то комфортно чувствует себя перед публикой, а для кого-то выступление становится настоящим испытанием. Честно признаюсь, что я и сам ещё, бывает, волнуюсь во время публичных выступлений. Но здесь, конечно, главное - психологический настрой», - отметил Александр Козловский.

«Ещё один мой совет начинающим ораторам - чётко составлять план выступления. А потом нужно стараться жёстко укладываться в регламент. Из личного опыта знаю, что пусть у вас лучше останется немного времени в запасе, нежели вы не договорите самую важную мысль и логически не завершите свою речь. Если бы у меня была возможность заново начать готовиться к дебатам, то первые встречи я бы провел в трудовом коллективе своего завода ЗАО "ЗЭТО", генеральным директором которого был в то время. Отсюда ещё один совет слушателям, если есть возможность, то первые встречи лучше проводить у себя на работе. Ведь свой коллектив дружелюбно настроен, и у вас будет возможность выступить, послушать вопросы, которые, наверняка, волнуют и других избирателей. Заодно сможете выявить свои ошибки и поработать над ними. У многих выступающих есть боязнь ошибиться, сделать что-то не так. Необходимо преодолеть этот страх и вести себя естественно. Только в этом случае ваша речь достигнет максимального эффекта. В заключение остаётся ещё добавить, что здесь, на территории города Великие Луки, проходит предварительное голосование для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Великолукской городской Думы и довыборы депутата Псковского областного Собрания по избирательному округу № 8, и я желаю успехов всем участникам этой избирательной кампании!» - сказал депутат.