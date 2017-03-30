Toyota отзывает 2,9 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

20:11, 30 марта 2017, ПАИ

Автомобильная корпорация Toyota Motor отзывает около 2,9 млн автомобилей по всему миру. Эта мера связана с проблемами с подушками безопасности производства японской компании Takata, сообщает Reuters. В подлежащих отзыву автомобилях, по мнению компании, могут быть установлены подушки безопасности с неисправными насосами.

Отозваны будут седаны Toyota Corolla девятого (E120, E130) и десятого (E140, E150) поколений, а также кроссоверы Toyota RAV4. Всего будет отозвано около 750 тыс. машин в Японии, 650 тыс. в Китае, 1,16 млн в Океании и на Ближнем Востоке.

Из-за инцидентов с подушками безопасности компании Takata во всем мире уже погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали. Больше всего людей погибло в США. Как выяснили американские власти, из-за проблем с насосом при раскрытии подушек безопасности в находящихся в автомобиле людей могут попасть кусочки пластика и металла. Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.