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Общество

В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд

Сегодня, 30 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактические мероприятия в деревне Карамышево Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проводился подворовый обход домов, беседы с населением о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их, а также электрооборудования.

Проведено 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 30 листовок профилактического характера, осуществлено восемь обследований частных территорий на предмет очистки от сухой травы и листьев.

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