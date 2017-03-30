В деревне Карамышево прошёл профилактический противопожарный рейд

20:21, 30 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 30 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактические мероприятия в деревне Карамышево Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проводился подворовый обход домов, беседы с населением о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их, а также электрооборудования.

Проведено 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 30 листовок профилактического характера, осуществлено восемь обследований частных территорий на предмет очистки от сухой травы и листьев.