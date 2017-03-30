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Общество

Арест счёта побудил псковича оплатить задолженность в 103 тысячи рублей

Судебный пристав-исполнитель ОСП г. Пскова № 1 наложила арест на банковский счет должника, что побудило гражданина оплатить всю сумму задолженности в размере 103 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено судебным приставом-исполнителем 3 марта 2017 года. Общая сумма долга по исполнительному производству в пользу физического лица составила 103 тысячи 200 рублей. В ходе работы над исполнительным производством к должнику были применены такие меры принудительного исполнения как, наложен запрет на регистрационные действия с автотранспортным средством (автомобиль Acura MDX) и вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-банк».

Действия судебного пристава-исполнителя в данном случае были регламентированы ФЗ «Об исполнительном производстве», которым определен порядок обращения взыскания на имущество должника. В ч.3 ст. 69 сказано, что взыскание обращается в первую очередь на денежные средства…., в том числе «находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях».

Через несколько недель должник явился на приём к судебному приставу-исполнителю и сообщил, что готов оплатить всю сумму задолженности полностью. По квитанционной книжке судебный пристав-исполнитель приняла оплату долга в полном объеме в размере 103 тысячи 200 рублей наличными. Таким образом, гражданин полностью погасил свои долги, обращение взыскания с банковских счетов сняты.

Узнать о том, есть ли у Вас долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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